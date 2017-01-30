Дания с февраля приступит к реализации антикоррупционной программы ЕС в Украине

Дания с 1 февраля начнет реализацию "Антикоррупционной инициативы ЕС в Украине", сообщил министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен.

"1 февраля Дания официально наденет майку лидера антикоррупционной программы ЕС в Украине. С бюджетом в 120 млн датских крон мы будем в течение ближайших трех лет помогать украинской власти в ее борьбе с коррупцией", - говорится в статье датского главы внешнеполитического ведомства, распространенной на официальной странице МИД Украины в Фейсбук.

Он также отметил, что Дания сохранит высокий уровень поддержки реформ в Украине в энергетике, эффективном управлении, децентрализации и свободе средств массовой информации.

"Мы должны совместно в ЕС делать то, что мы можем - политически и экономически - поддерживать процесс реформирования Украины и путь к росту и процветанию. Нам нужно поддерживать экономическое развитие и помогать создавать более эффективные рамки для частного сектора в Украине", - отметил дипломат.

Как сообщалось, 24 ноября вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе и комиссар ЕС по вопросам Европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханесс Хан подписали Соглашение о финансировании мероприятия "Антикоррупционная инициатива ЕС в Украине".

Общий бюджет внедрения инициативы составляет 16,34 млн евро, из которых вклад со стороны ЕС составляет 15 млн евро, софинансирование МИД Дании - 1,34 млн евро.

Средства ЕС будут направлены на усиление возможностей органов государственной власти, ответственных за борьбу с коррупцией - Национального антикоррупционного бюро Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, а также обеспечения добропорядочности сотрудников других учреждений и органов юстиции.

Антикоррупционная инициатива ЕС в Украине также имеет целью улучшение парламентского надзора за процессом реализации реформ и возможностей Верховной Рады анализировать и совершенствовать стратегическое и нормативно-правовую базу, в том числе путем создания международного консультативного совета Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

В рамках инициативы будут привлечены гражданское общество и средства массовой информации к осуществлению антикоррупционных мер, в частности путем популяризации "следственной журналистики", а также будет осуществляться сотрудничество с заинтересованными местными органами власти в рамках пилотных проектов "Чистый город" с целью демонстрации позитивных изменений, которые может принести эффективное противодействие коррупции, подчеркивает пресс-служба.

Выполнение этих целей позволит создать в Украине единый центр поддержки учреждений, деятельность которых направлена на противодействие коррупции.