Политика

11:10 30.01.2017

Генсек НАТО не видит угрозы со стороны России

В НАТО не считают, что Россия представляет угрозу альянсу, сообщил в понедельник в эфире британского телеканала Би-би-си генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы видим более напористую Россию, наращивание вооружений, но мы не видим угрозы", - сказал он.

Ответом на эти действия России, по словам генсека, в частности, стало усиление натовского контингента на востоке Европы.

"У нас впервые размещены войска в восточных частях альянса, мы проводим больше учений, но мы не стремимся к конфронтации с Россией и к новой "холодной войне", мы предоставляем возможность для ведения диалога", - отметил Й.Столтенберг

"С Россией возможно иметь практичные отношения и быть соседями, если вы сильны, тверды и предсказуемы", - добавил он.

"Я верю многочисленным докладам, которые говорят, что Россия организовала кибератаки (во время выборов в США - ИФ), именно поэтому мы и решили усилить нашу кибербезопасность", - подчеркнул Й.Столтенберг.

Он также прокомментировал информацию о том, что президент США Дональд Трамп ранее позитивно отзывался о своем российском коллеге Владимире Путине и заявлял о желании сотрудничать с Россией

"В то же время он (Д.Трамп - ИФ) высказал поддержку трансатлантическому союзу и НАТО, и мы можем провести переговоры о том, как мы можем подстроить и изменить НАТО", - сказал генсек альянса.

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