Омелян подаст представление на увольнение первого замминистра инфраструктуры Кравцова

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в понедельник намерен направить в Кабинет министров представление об увольнении своего первого заместителя министра Евгения Кравцова.

Такую информацию агентству "Интерфакс-Украина" подтвердили в пресс-службе министерства.

Собеседник агентства также сообщил, что на последнем заседании правительства принято решение уволить замминистра инфраструктуры-руководителя аппарата Дмитрия Роменского в связи с сокращение таковой должности.

Е.Кравцов работал в "Укрзализныце" с января 2015 года сначала в должности советника генерального директора, затем - директора по реформированию, правовой и имущественной политике. 7 октября 2015 года, согласно распоряжению Кабмина, вошел в первый состав правления "Укрзализныци". С конца марта 2016-го исполнял обязанности председателя правления ПАО "Укрзализныця".

Д.Роменский с января 2015 года был помощником министра инфраструктуры, с марта - директором юридического департамента министерства, с апреля 2016 года - замминистра инфраструктуры-руководителем аппарата.