Политика

10:42 30.01.2017

Омелян подаст представление на увольнение первого замминистра инфраструктуры Кравцова

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в понедельник намерен направить в Кабинет министров представление об увольнении своего первого заместителя министра Евгения Кравцова.

Такую информацию агентству "Интерфакс-Украина" подтвердили в пресс-службе министерства.

Собеседник агентства также сообщил, что на последнем заседании правительства принято решение уволить замминистра инфраструктуры-руководителя аппарата Дмитрия Роменского в связи с сокращение таковой должности.

Е.Кравцов работал в "Укрзализныце" с января 2015 года сначала в должности советника генерального директора, затем - директора по реформированию, правовой и имущественной политике. 7 октября 2015 года, согласно распоряжению Кабмина, вошел в первый состав правления "Укрзализныци". С конца марта 2016-го исполнял обязанности председателя правления ПАО "Укрзализныця".

Д.Роменский с января 2015 года был помощником министра инфраструктуры, с марта - директором юридического департамента министерства, с апреля 2016 года - замминистра инфраструктуры-руководителем аппарата.

ВАЖНОЕ

Порошенко обсудит с Меркель ситуацию с безопасностью на Донбассе

Украина разочарована нежеланием РФ расширить мандат наблюдателей ОБСЕ на весь участок неподконтрольной Киеву украинско-российской границы

Трамп: говорить о снятии санкций с России пока рано

Порошенко выступает за увеличение экспорта оружия украинского производства

Порошенко ставит первоочередной задачей обеспечение танковых подразделений модернизированными машинами

ПОСЛЕДНЕЕ

Госсекретарь Кабмина отмечает отток молодых кадров с госслужбы из-за низких зарплат

Госсекретарь Кабмина выступает за привлечение Минюста, Минфина и МЭРТ к разработке всех проектов решений правительства

Компании и ученые США встревожены указом Трампа о мигрантах и беженцах

Кандидатом в президенты Франции от социалистов избран бывший министр образования Амон

Глава МИД Франции осудил иммигрантский указ Трампа

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
аренда коммерческой недвижимости в Ровно
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА