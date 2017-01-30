Политика

10:31 30.01.2017

Госсекретарь Кабмина отмечает отток молодых кадров с госслужбы из-за низких зарплат

Государственный секретарь Кабинета министров Украины Владимир Бондаренко заявляет об оттоке молодых кадров с государственной службы из-за низких заработных плат.

"Отток молодых, талантливых кадров имеет место, скрывать не буду. Существует много возможностей для активных чиновников найти новую работу, например, в международных проектах, которые работают потом с теми же органами государственной власти, получая такую зарплату, с которой зарплата госслужащего не выдерживает сравнения", - сказал В.Бондаренко в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что вопрос зарплаты является важным, поскольку по причине низких зарплат многие госслужащие, в частности, сотрудники секретариата Кабмина уходят в частные компании.

В.Бондаренко добавил, что с 1 января зарплаты в системе госслужбы в среднем выросли на 15%.

"Материальная мотивация в чистом виде, конечно же, очень важна, но мы можем использовать и другие инструменты: мотивировать специалистов перспективой повышения квалификации, что дает возможность повышения по службе, и как следствие – рост зарплаты", - сказал госсекретарь.

По его словам, реформа госслужбы предусматривает необходимость того, чтобы реформаторские кадры в ведомствах получали большую зарплату, но эта идея пока не находит позитивного отклика среди большинства населения, и многие продолжают жить в заблуждении, что госслужащие не должны получать достойные зарплаты.

"Я думаю, что популяризируя государственную службу, очищая ее от клейма коррупции, мы сможем убедить общество в важности достойной зарплаты для людей, которые причастны к формированию и реализации политики государства", - сказал В.Бондаренко.

Полный текст эксклюзивного интервью с государственным секретарем Кабинета министров Украины Владимиром Бондаренко будет обнародован в открытом доступе на главной странице сайта "Интерфакс-Украина".

Полный текст эксклюзивного интервью В.Бондаренко будет обнародован в открытом доступе на главной странице сайта "Интерфакс-Украина".

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