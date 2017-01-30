Политика

10:20 30.01.2017

Госсекретарь Кабмина выступает за привлечение Минюста, Минфина и МЭРТ к разработке всех проектов решений правительства

Государственный секретарь Кабинета министров Украины Владимир Бондаренко выступает за привлечение к разработке всех проектов решений правительства Министерства юстиции, Министерства Финансов и Министерства экономического развития и торговли Украины.

"У нас есть три министерства, которые согласовывают проект любого решения: Министерство юстиции, Министерство финансов и Министерство экономического развития и торговли. Желательно, чтобы уже на этапе обсуждения концепции того или иного документа они принимали участие и понимали, что готовит то или иное министерство", - сказал В.Бондаренко в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, повышению эффективности работы секретариата Кабмина, а как следствие и правительства, больше всего мешает отсутствие коммуникации между ведомствами на этапе подготовки проектов актов, что затягивает процесс их согласования, а как результат – и рассмотрение на заседании правительства.

Полный текст эксклюзивного интервью В.Бондаренко будет обнародован в открытом доступе на главной странице сайта "Интерфакс-Украина".

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