Канадский премьер пригласил в страну беженцев, которым отказано во въезде в США

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о готовности принять беженцев из мусульманских стран, которым в соответствии с указом президента США Дональда Трампа временно запрещен въезд на территорию Соединенных Штатов, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

"Канадцы приветствуют тех, кто бежит от преследований террора и войны, независимо от вероисповедания. Наша сила в разнообразии. Добро пожаловать в Канаду", - написал премьер в микроблоге в Twitter.

Он также заявил о намерении обсудить с Д.Трампом вопрос о беженцах и рассказать американскому президенту об успехах Канады в вопросах их приема.

Как сообщалось, Д.Трамп своим указом ввел 90-дневное ограничение на въезд в страну граждан семи ближневосточных стран.