Политика

14:11 28.01.2017

Главы МИД Франции и Германии выразили обеспокоенность некоторыми решениями Вашингтона

В Париже и в Берлине обеспокоены некоторыми решениями новой администрации США, сообщил в субботу глава МИД Франции Жан-Марк Эро.

"Это решение может нас лишь озадачить, - сказал он, комментируя указ президента США Дональда Трампа о приостановке приема беженцев. - Прием людей, спасающихся бегством от войны, это часть наших обязанностей".

"Но есть и много других вопросов, которые порождают у нас обеспокоенность", - добавил он после встречи с новым главой германской дипломатии Зигмаром Габриэлем.

Ранее о визите З.Габриэля в Париж сообщил МИД Германии. Для него это первая зарубежная поездка в должности главы германского внешнеполитического ведомства.

ВАЖНОЕ

Украина разочарована нежеланием РФ расширить мандат наблюдателей ОБСЕ на весь участок неподконтрольной Киеву украинско-российской границы

Трамп: говорить о снятии санкций с России пока рано

Порошенко выступает за увеличение экспорта оружия украинского производства

Порошенко ставит первоочередной задачей обеспечение танковых подразделений модернизированными машинами

СНБО поручил Кабмину утвердить показатели гособоронзаказа-2017

ПОСЛЕДНЕЕ

Президент Молдавии намерен рассказать в Брюсселе об обманутых ожиданиях от соглашения с ЕС

Перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим осложнит мирный процесс на Ближнем Востоке

Снятие санкций с РФ без выполнения Минских соглашений развяжет Москве руки

Конституционная комиссия Грузии рассматривает предложения по процедуре избрания президента

США 120 дней не будут принимать беженцев - указ Трампа

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Rul.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА