Снятие санкций с РФ без выполнения Минских соглашений развяжет Москве руки

Для Запада будет катастрофической ошибкой принятие решения о снятии санкций с Российской Федерации без выполнения Москвой своих обязательств в рамках Минского процесса, заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Мы уже видим, что Российская Федерация в некоторых странах вполне успешно расшатывает как общественное мнение, так и политиков популистических и безответственных, которые хотят видеть в первую очередь свои рейтинги сегодня и не думают на три шага вперед, не понимают той угрозы, которую нечет РФ, не чисто для Украины, а для региона и для мира. Если это не будет остановлено общими усилиями как Европы, так и другими странами мира, это развяжет руки РФ", - сказала И.Климпуш-Цинцадзе журналистам в субботу в Киеве.

Поэтому вице-премьер надеется, что прагматическое понимание победит желание заработать деньги на отмене санкций с РФ.

Она также отметила, что 2017 год будет непростым, но это не повод "складывать руки и плыть по течению".

"Каждые полгода, когда проводилось обсуждение в Европейском Союзе относительно снятия санкций со Российской Федерации, или неснятие санкций, этот процесс никогда не был легким. И для нашей дипломатии, и для наших общественных организаций, и народных депутатов – нам всем приходилось включаться в эти обсуждения. Тот фактаж, который мы приводили относительно того, как Россия не выполняет свои обязательства в рамках Минска, поэтому я считаю, что это будет чрезвычайной ошибкой, катастрофической для Запада, принятие решения о том, что можно отменить санкции без того, чтобы Россия выполнила те условия, из-за нарушения которых на нее были наложены санкции", - сказала И.Климпуш-Цинцадзе.