Политика

19:50 27.01.2017

Порошенко выступает за увеличение экспорта оружия украинского производства

Президент Украины Петр Порошенко отметил необходимость увеличения экспорта украинского оружия и разработки программы обновления производственного фонда оборонных предприятий Украины.

"Мы должны поддержать растущий спрос на украинское оружие собственного производства. Подчеркиваю, что мы не распродаем, в отличие от некоторых (предыдущих – ред.) горе-министров обороны и тех, кто принимал соответствующие решения. Мы на сегодняшний день твердо и убедительно завоевываем рынок видами вооружения, которые производятся в Украине", - сказал П.Порошенко во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины в пятницу, сообщает пресс-служба президента Украины.

При этом президент напомнил, что отечественный оборонный заказ выполняется на производственных фондах, уровень износа которых составляет 67%, а на некоторых предприятиях – 80%.

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