Политика

16:31 27.01.2017

В США обсуждается ослабление санкций в отношении РФ

Советник президента США Келлиэнн Конуэй сообщила, что возможность ослабления санкций в отношении России обсуждается.

"Все это находится в процессе рассмотрения", - сказала она в четверг в эфире американского телеканала Fox News, отвечая на вопрос журналиста.

Ранее журналист издания "Политико" Сьюзан Глассер сообщила, что администрация президента Дональда Трампа, вероятно, готовится в одностороннем порядке снять санкции, действующие в отношении РФ.

"Слышала, что в администрации Трампа циркулирует проект указа об ослаблении антироссийских санкций. Будет ли это утверждено до назначения (Рекса) Тиллерсона госсекретарем?", - написала она в своем "Твиттере". В следующем "твите" она уточнила: "Несколько источников сообщили, что предложенный указ предполагает снятие санкций в одностороннем порядке".

Из сообщений С.Глассер неясно, идет ли речь об отмене всех ограничительных мер или только об ослаблении санкционного режима.

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