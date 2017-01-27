Участники ТКГ чаще всего летают в Минск рейсовыми самолетами, но иногда пользуются чартерами – Геращенко

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко сообщила, что летает в Минск на переговоры Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в основном рейсовыми самолетами.

"Мы летаем часто рейсовыми самолетами, но иногда пользуемся предложением лететь чартерным самолетом, чтобы все участники этого процесса могли обсудить важные вопросы", - прокомментировала она журналистам публикации в СМИ относительно того, что участники Минских переговоров от Украины летают чартерным самолетом.

И.Геращенко подчеркнула, что за такой чартерный перелет госбюджет Украины не платит ни копейки.

Ранее в выпуске программы "Схемы" была обнародована информация, что некоторые представители украинской делегации ТКГ летают в Минск на переговоры на частных чартерах, в т.ч. на частном самолете бизнесмена Виктора Пинчука, на борту которого была замечена И.Геращенко, советник СБУ Юрий Тандит, представители Украины в ТКГ Леонид Кучма и Евгений Марчук, спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик