Порошенко в понедельник посетит Берлин и встретится с Меркель

Президент Украины Петр Порошенко на предстоящей неделе в Берлине проведет переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

"Президент в понедельник посетит Берлин, где у него состоятся переговоры с Меркель", - сообщил С.Цеголко журналистам в пятницу в Киеве.

По его словам, основной темой переговоров станет ситуация на Донбассе и реализация Минских соглашений.

Как сообщил агентству источник, также во время визита П.Порошенко встретится с руководством немецкого парламента, вице-канцлером Зигмаром Габриэлем, который рассматривается на пост главы МИД, Франком-Вальтером Штайнмайером, который вскоре сложит полномочия главы МИД Германии.

По словам собеседника агентства, в ходе этих встреч будет обсуждаться широкий спектр вопросов, в том числе касающиеся Соглашения об ассоциации и перспектив безвизового режима для граждан Украины.