Политика

11:58 27.01.2017

Меркель и Трамп обсудят по телефону отношения с Россией и Украиной

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп, как ожидается, проведут телефонный разговор в ближайшую субботу, сообщил в пятницу немецкий телеканал NTV со ссылкой на неназванный источник.

Ожидается, что основной темой разговора станет политический курс в отношении России и Украины, отмечает телеканал.

О том, будет ли обсуждаться возможное снятие ограничительных мер с России, пока неизвестно, подчеркивает телеканал.

Ранее в пятницу журналист издания Politico Сьюзан Глассер сообщила в "Твиттере" со ссылкой на собственные источники, что администрация Д.Трампа, вероятно, готовится в одностороннем порядке снять санкции, существующие в отношении РФ.

Из сообщений С.Глассер неясно, идет ли речь об отмене всех ограничительных мер или только об ослаблении санкционного режима.

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