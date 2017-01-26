Политика

18:25 26.01.2017

Климкин анонсировал встречу с представителями администрации Трампа на февраль

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассчитывает на встречу с представителями администрации президента США Дональда Трампа в феврале текущего года.

"Мы находимся в диалоге. Относительно дат смогу сказать позже. В следующем месяце я буду присутствовать, поскольку мы председательствуем в Совбезе (ООН – ИФ), у нас будет два важных министерских заседания, посвященные угрозам инфраструктуры и конфликтам на европейском пространстве. Буду встречаться там с представителями американской администрации", - сказал он журналистам в четверг в Киеве.

"Поэтому в ближайшие дни, по датам и по встречам будет большая ясность. Мы находимся в плотном контакте", - добавил П.Климкин.

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