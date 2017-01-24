Украинская делегация в ПАСЕ утроит свои усилия, чтобы донести информацию о ситуации с безопасностью в центре Европы

Первый вице-спикер Верховной Рады, член постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Ирина Геращенко недоумевает из-за позиции генерального секретаря Совета Европы Торбйорна Ягланда и президента ПАСЕ Педро Аграмунта относительно оккупированного Крыма и части Донбасса.

"Внимательно прослушала публицистическое выступление генсека СЕ Т.Ягланда на январской сессии. Много лирики о неприятии популизма и то, как популизм будет использоваться в политической борьбе в различных странах. Ни слова об оккупированных Крыме и Донбассе. В унисон с президентом ПАСЕ П.Аграмунтом. Тенденция понятна: "Их там нет", - написала она на странице в Фейсбуке во вторник вечером.

По словам И.Геращенко, украинская делегация работает в ПАСЕ для того, чтобы напомнить, что "угрозами для Европы является не только популизм, а и ситуация с безопасностью в центре Европы, агрессия РФ против независимых стран, в частности, Украины, ежедневные обстрелы украинских населенных пунктов, убийства украинцев".

"Примечательно, что генсек СЕ не упоминает безопасность на континенте и нарушения прав человека на оккупированных территориях как ключевые угрозы и приоритеты для решения. Это для понимания, что российской делегации в ПАСЕ нет, но она здесь есть и работает. Поэтому и мы утроим наши усилия. И будем работать, защищая принципы ПАСЕ и СЕ", - заверила политик.