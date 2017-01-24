Премьер Эстонии намерен голосовать за продление санкций против РФ

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас (Juru Ratas) не считает возможным изменение политики в отношении России.

"По всей вероятности, все партнеры по коалиции хотели бы выстраивать отношения (с Россией). Россия - наш сосед, как Латвия или Финляндия. Но мы все знаем нынешнюю ситуацию между Европейским союзом и Россией. А Эстония - член Европейского союза", - сказал во вторник Эстонскому телевидению, передает портал телерадиовещания ERR.

Он подтвердил намерение голосовать за продление санкций против России. "Как я и сказал, Эстония для Европейского союза - очень стабильный партнер. Если мы хотим, чтобы Европейский союз продолжал существовать, то да (будем голосовать за продление санкций - "ИФ")", - пояснил Ю.Ратас.

По его мнению, Эстония в значительной мере лишена возможности самостоятельно формулировать политику по отношению к России, а необходимость санкций диктуется международным правом. "Россия - наш сосед, там большой рынок, многие фирмы хотят там работать. Но ситуацию в Эстонии мы формулируем вместе с Европейским союзом и нашими партнерами, например, Финляндией. У нас больше нет с Россией таких тесных экономических связей, как раньше. Что касается санкций, то они влияют на все европейские государства. Но это не самое важное. Важнее то, что мы действуем в рамках международного права", - сказал премьер-министр.

Не предполагает Ю.Ратас изменений и в политике Эстонии по отношению к НАТО. "Да, Эстония член НАТО, и очень активный член, это важно для нашей страны. Можно сказать, что последние 25 лет наша внешняя политика и политика безопасности была очень стабильной", - отметил он.