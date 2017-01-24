Кибератаки - это элемент гибридной войны РФ, и нужно быть готовыми к таким вызовам

Не только Украина, но и европейские страны, и США являются объектами кибератак со стороны России, это элемент гибридной войны, отмечает президент Украины Петр Порошенко.

"Россия совершает кибератаки не только против Украины, и это было подтверждено. У нас есть очень сильное киберподразделение, и поэтому Украина может контратаковать. Но Украина – не единственная цель кибератак: все европейские страны и Соединенные Штаты – объекты кибератак, и это элемент гибридной войны", - сказал П.Порошенко в Хельсинки на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё во вторник, отвечая на вопрос о том, как Украина противостоит кибератакам.

Глава Украинского государства подчеркнул: "Мы должны быть готовы к таким вызовам, потому что после незаконной аннексии Крыма вся мировая безопасность изменилась: она базировалась на Уставе ООН, а один из членов ООН нарушает эти законы. Поэтому мы должны придумать новую структуру, новые принципы глобальной безопасности".

П.Порошенко также добавил, что этот вопрос, кроме прочих, обсуждался на встрече с С.Ниинистё.