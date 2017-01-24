Порошенко не видит оснований для смены позиции США относительно санкций против РФ

Оснований для изменения позиции, которую занимают на протяжении последних лет Соединенные Штаты Америки (США) касательно введенных в отношении Российской Федерации за аннексию Крыма и агрессию против Украины санкций, нет, убежден глава Украинского государства Петр Порошенко.

"Украина получала очень сильную двухпартийную поддержку со стороны США на протяжении последних трех лет и не видит никаких оснований для изменения ситуации", - сказал П.Порошенко в Хельсинки на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё во вторник.

Президент Украины также отметил, что его обнадеживают выступления кандидатов на ключевые посты в правительство США. "У нас есть первая информация от слушаний в Сенате, что ведущие кандидаты и позиции, которые они демонстрируют, что эти позиции достаточно обнадеживают", - сказал он.

Глава Украинского государства выразил убеждение, что в интересах США сохранить те ценности, на которых создавалась эта страна более 200 лет тому назад. "Эти интересы и ценности – свобода и демократия. И эти ценности поддерживает Украина - свобода и демократия", - сказал П.Порошенко и подчеркнул, что Украина сейчас воюет за эти ценности, за право быть свободной и независимой.

По его словам, Украина будет рада, если Россия полностью выполнит Минские соглашения, благодаря чему санкции в отношении нее будут сняты. "Мы будем рады, если санкции со стороны США и ЕС будут снижены, если Россия выполнит все обязательства по Минским соглашениям. Но Россия – агрессор, Россия оккупировала украинскую суверенную территорию и аннексировала Крым, брутально нарушив международное право", - сказал президент.

По словам П.Порошенко, насилие на Донбассе продолжается, и в декабре Украина потеряла 22 своих воина. "А за все время агрессии более 2,5тыс. военных было убито и более 7,5тыс. гражданских были убиты в результате российской агрессии. И в этой ситуации единственным эффективным инструментом являются санкции, которые мотивируют РФ и президента (России Владимира - ИФ) Путина сесть за стол переговоров и имплементировать Минские соглашения", - сказал он.