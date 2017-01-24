Контрразведка США пока не обнаружила нарушений в связи с контактами советника Трампа с послом РФ

Службы контрразведки США пока не нашли признаков того, что советник американского президента по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн нарушил закон во время контактов с послом РФ в США Сергеем Кисляком, сообщает во вторник телеканал CBS.

"Следователи пытаются определить, координировала ли команда Трампа свои действия с представителями России до выборов и после. Пока, утверждают источники, найти доказательств нарушений не удалось", - сообщает телеканал.

Накануне The Wall Street Journal писала, что эта проверка контактов М.Флинна с россиянами является частью широкого контрразведывательного расследования содержания связей между российским правительством и людьми из близкого окружения Дональда Трампа.

СМИ отмечают, что М.Флинн связывался по телефону с российским послом в США накануне объявленных Бараком Обамой санкций в отношении России за якобы имевшие место хакерские атаки с целью оказания влияния на американские президентские выборы.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер подтвердил факт телефонной беседы М.Флинна и российского дипломата, сообщив, что она касались вопросов поздравлений по случаю католического Рождества и Нового года, а также телефонного разговора Д.Трампа с российским президентом Владимиром Путиным после инаугурации.