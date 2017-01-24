Профильный комитет Сената США утвердил кандидатуру Тиллерсона на пост главы Госдепа

Комитет Сената США утвердил кандидатуру бывшего главы Exxon Mobile Рекса Тиллерсона на пост главы Госдепартамента США.

Как передал корреспондент "Интерфакса", голосованию предшествовали горячие дискуссии, в итоге за Р.Тиллерсона проголосовали 11 сенаторов, 10 выступили против.

Теперь полный состав Сената должен будет утвердить кандидатуру нового госсекретаря.

Процесс голосования пришлось прервать из-за того, что не все сенаторы явились на голосование из-за непогоды, которая обрушилась в понедельник на восточный берег США. Из-за порывистого ветра и проливных дождей многие рейсы задерживались, поезда опаздывали.

В течение примерно получаса комитет ожидал прибытия сенатора-республиканца из Огайо Роба Портмана. Он извинился перед членами комитета за опоздание и выступил за кандидатуру Р.Тиллерсона. Таким образом, его голос стал решающим.