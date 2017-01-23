Санкции против делегации РФ в ПАСЕ должны сохраняться до восстановления целостности Украины

Введенные в отношении делегации Государственной Думы Российской Федерации в ПАСЕ санкции должны сохраняться до восстановления территориальной целостности Украины, подчеркивает спикер украинского МИД Марьяна Беца.

"Санкции, введенные из-за агрессии РФ, должны оставаться до восстановления территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ", - написала в своем микроблоге в Твиттер М.Беца в понедельник вечером.

Так спикер МИД Украины отреагировала на заявление переизбранного на пост президента ПАСЕ Педро Аграмунта, по мнению которого стоило бы снять санкции с российской делегации в Ассамблее.