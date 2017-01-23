Глава финкомитета Рады считает расследование по его е-декларации политическим заказом

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Сергей Рыбалка считает расследование информации из его электронной декларации политическим заказом на дискредитацию.

"Расследование, инициированное против меня Генпрокуратурой, – это выполнение политического заказа на мою дискредитацию и нашей политической команды. До избрания народным депутатом я много работал в бизнесе и имею легальные доходы. И сейчас созданный моей семьей бизнес дает рабочие места и достойную легальную зарплату тысячам украинцев", - заявил он на своей странице в сети Facebook

По его оценке, осуществляя заказные преследования, власть через прокуратуру пытается уничтожить этот бизнес.

Как сообщалось, Генпрокуратура инициировала проведение документальных внеплановых проверок электронных деклараций 29 народных депутатов ввиду установления несоответствия между задекларированными средствами и официально полученными доходами.

Как заявил С.Рыбалка в эфире телеканала "112.Украина" в понедельник, он гордится созданным им "с нуля" предприятием, которое экспортирует продукцию в 25 стран мира, и готов ответить на все вопросы фискальной службы, хотя пока не получал какой-либо повестки или приглашения.

"Я работаю с 14 лет… Мне скрывать нечего", - сказал он.

При этом депутат считает неприемлемым избирательный подход в работе правоохранительных органов.

"Считаю это очередной попыткой давления на меня как оппозиционного политика… И на меня, и на предприятие идет бешенное давление", - подчеркнул С.Рыбалка.

По мнению главы парламентского финкомитета, причиной таких действий стала его позиция относительно руководства центрального банка и инициативы по повышению контроля над Национальным банком Украины.