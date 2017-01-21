Политика

12:14 21.01.2017

Песков: позиция прежней администрации США по Украине была неконструктивной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия прежней американской администрации по украинской проблеме "позицией абсолютной слепоты" и отметил, что пока нет понимания, будет ли эта "неконструктивная позиция" трансформироваться при новом президенте США.

В интервью программе "Вести в субботу" Д.Песков отметил, что "старые" американцы вместо того, чтобы готовиться к инаугурации своего будущего президента, отправились в Киев".

"Карета скоро превратится в тыкву. И скоро пробьет полночь. А они поспешили в Киев, чтобы застолбить свою позицию абсолютной слепоты по периметру и исключительно концентрации на Киеве всяческого спонсорства, провокаций на границе со стороны Вооруженных сил Украины и так далее", - сказал Д.Песков, имея в виду визит в Киев бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Пресс-секретарь президента подчеркнул: "Такая позиция неконструктивна. В каком русле она будет меняться, как она будет трансформироваться, будет ли новая модальность позиции США по Украине способствовать урегулированию, мы вместе с вами увидим совсем скоро".

ВАЖНОЕ

Порошенко и Трамп могут встретиться в конце февраля

Джон Келли утвержден Сенатом на посту министра внутренней безопасности США

Сенаторы утвердили Джеймса Мэттиса в должности главы Пентагона

Трамп вступил в должность, подписал первые указы, заявил, что США перестанут диктовать другим странам мира, как жить

Церемония инаугурации 45-го президента США проходит Вашингтоне

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко поздравил Трампа с инаугурацией и пожелал успехов для "благородных целей"

Киев призывает международных партнеров к влиянию на РФ для прекращения преследования журналиста Семены

Группа депутатов из разных фракций просят НАПК проверить сведения о каникулах Ляшко в Таиланде

Супруги Обама планируют немного отдохнуть, после чего продолжат работать "на благо демократии"

Украина надеется на продолжение эффективного сотрудничества с новой администрацией президента США - Порошенко

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Недвижимость
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА