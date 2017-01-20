Киев призывает международных партнеров к влиянию на РФ для прекращения преследования журналиста Семены

Украинская сторона призывает международное сообщество повлиять на Российскую Федерацию с тем, чтобы прекратить преследование крымского журналиста Николая Семены и других украинских граждан.

"Журналист Н.Семена преследуется по политическим мотивам. За отстаивание свободы слова. За защиту Родины! Осуждаем незаконные действия оккупанта. Призываем международных партнеров повлиять на РФ с требованием прекратить преследование Н.Семены и других украинских граждан", - написала спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца в микроблоге в Твиттере в пятницу.

Адвокат Н.Семены Эмиль Курбединов написал на своей странице в Фейсбуке, что его подзащитный в пятницу вечером получил обвинительное заключение, и вскоре уголовное дело будет направлено в суд: "Обвинительное заключение - итог досудебного расследования. После этого дело передают в суд".

Крымское управление ФСБ весной 2016 года возбудило уголовное дело в отношении Н.Семены по ч. 2 ст. 280.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет").

В апреле в отношении Н.Семены была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Н.Семена - журналист интернет-проекта "Крым.Реалии", подразделения "Радио Свобода".