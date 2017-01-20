У Порошенко не было отдельной встречи с Пинчуком, он лишь подвел президента к экс-министру обороны США

Президент Украины Петр Порошенко в рамках визита в Давос провел встречу с экс-министром обороны США Робертом Гейтсом, в ходе которой обсудил сотрудничество между двумя странами, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник.

"Это была встреча с бывшим министром обороны США Р.Гейтсом, к ней президента подвел бизнесмен Виктор Пинчук", - рассказал собеседник агентства.

Таким образом, по словам источника, у главы государства не было отдельных переговоров с В.Пинчуком, как об этом писали некоторые СМИ.

Ранее появилась информация, что якобы П.Порошенко провел встречу с В.Пинчуком после "Украинского завтрака" в Давосе.