Политика

18:22 19.01.2017

Трамп призвал 50 сотрудников администрации Обамы повременить с отставкой

Избранный президент США Дональд Трамп попросил 50 сотрудников нынешней администрации продолжить работу после его прихода к власти, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование ключевых ведомств, заявил в пятницу представитель будущего главы государства Шон Спайсер.

"Мы уже определили 50 человек, отвечающие за критически важные аспекты, которые сохранят свои посты до тех пор, пока мы не определимся с их преемниками", - сказал Ш.Спайсер на брифинге.

В частности, по словам Ш.Спайсера, в этот список, в частности, вошли замминистра финансов Адам Шубин, курирующий вопросы, связанные с санкциями, заместитель госсекретаря Том Шэннон, замглавы Пентагона Роберт Уорк, представитель США при коалиции по борьбе против ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) Бретт Макгурк.

Ш.Спайсер пояснил, что в дальнейшем в новой администрации будут в каждом отдельном случае решать, как долго эти люди продолжат работу в администрации.

ВАЖНОЕ

Вечернее заседание Рады не состоялось из-за неявки депутатов

Украина ждет скорейшей ратификации Нидерландами Соглашения об ассоциации с ЕС

Отказ от поддержки Украины покажет слабость США – "Украинский завтрак" в Давосе

Парубий досрочно закрыл утреннее пленарное заседание

Брюссель примет решение об отмене европейских санкций против РФ после выполнения минских соглашений - Могерини

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко призвал генсека ООН Гутерреша обратить внимание на нарушения прав человека в оккупированных Крыму и на Донбассе

РФ собирается использовать Молдову в качестве дверей на рынок ЕС – нардеп Фриз

Украина и Польша намерены договориться о сотрудничестве в высшем образовании

ЕС приветствует регистрацию "Общественной ТРК"

Проезд льготников должен финансироваться из госбюджета и жестко контролироваться государством – "Наш край"

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Запорожье автосалоны
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА