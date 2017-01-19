Трамп призвал 50 сотрудников администрации Обамы повременить с отставкой

Избранный президент США Дональд Трамп попросил 50 сотрудников нынешней администрации продолжить работу после его прихода к власти, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование ключевых ведомств, заявил в пятницу представитель будущего главы государства Шон Спайсер.

"Мы уже определили 50 человек, отвечающие за критически важные аспекты, которые сохранят свои посты до тех пор, пока мы не определимся с их преемниками", - сказал Ш.Спайсер на брифинге.

В частности, по словам Ш.Спайсера, в этот список, в частности, вошли замминистра финансов Адам Шубин, курирующий вопросы, связанные с санкциями, заместитель госсекретаря Том Шэннон, замглавы Пентагона Роберт Уорк, представитель США при коалиции по борьбе против ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) Бретт Макгурк.

Ш.Спайсер пояснил, что в дальнейшем в новой администрации будут в каждом отдельном случае решать, как долго эти люди продолжат работу в администрации.