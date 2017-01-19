Политика

15:10 19.01.2017

ЕС приветствует регистрацию "Общественной ТРК"

В Европейском Союзе приветствуют регистрацию публичного акционерного общества "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей и обещают продолжить поддерживать реформирование сектора общественного телерадиовещания Украины, заявляет посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.

"Я рад, что сегодня была зарегистрирована общественная телерадиокомпания. Это означает, что период государственного ТВ + радио завершен окончательно. ЕС продолжит и дальше поддерживать реформы в этой сфере", - цитирует Х.Мингарелли представительство ЕС в Украине на своей официальной странице в соцсети Twitter.

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