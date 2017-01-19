Политика

14:29 19.01.2017

Отказ от поддержки Украины покажет слабость США – "Украинский завтрак" в Давосе

Возможные негативные последствия для Украины от попытки президента США Дональда Трампа нормализовать отношения с Россией будут ограничены устоявшимися принципами демократии и проукраинским лобби в США.

Такое мнение высказали участники "Украинского завтрака", организованного Фондом Пинчука в Давосе в четверг.

"Приношение Украины в жертву не сделает Америку великой (предвыборный лозунг Д.Трампа "Сделаем Америку снова великой" – ИФ). Это будет рассматриваться как слабость Америки… Мы все знаем, что Путин понимает только язык силы", – заявил один из европейских политиков, занимавший также высокий пост в НАТО.

Он напомнил, что в 1994 году США совместно с другими странами гарантировали Украине ее суверенитет, территориальную целостность и безопасность в обмен на отказ от ядерного оружия. Однако это гарантии не были реализованы.

Участники обсуждения признали, что заявления Д.Трампа о президенте РФ Владимире Путине и роли России в событиях в Украине, необходимости изменения НАТО, слабости ЕС, а также происходящие политические процессы в Европе, в частности, позиции кандидатов в президенты Франции, вызывают опасения.

В то же время другой европейский топ-политик отметил, что, несмотря на подобные опасения, есть позиции Германии, Великобритании, Польши и других стран Восточной Европы.

"В таких условиях НАТО и Европа должны быть сильны. Украину нужно поддерживать в праве определять свое будущее. Есть красные линии, которые нельзя переходить", – сказал он.

Высокопоставленный в прошлом представитель силового блока США добавил, что кандидаты на ключевые посты в новой американской администрации, в частности, госсекретаря, министра обороны, занимают очень четкую и жесткую позицию по отношению к России. "Трамп себя окружил людьми независимыми с четкими позициями, которых нельзя запугать: они четко говорят, что они думают", – пояснил эксперт.

Он допустил, что может быть две реальности – реальная политика и публичные твиттеры. "Когда мы говорим об Украине, я не ожидаю, что произойдет обмен Украины на Сирию", – подчеркнул участник дискуссии.

Он добавил, что в Сенате также сильны позиции республиканцев и демократов, которые хотят ужесточения санкций по отношению к России, а не их отмены.

По его словам, критика в адрес НАТО справедлива, так как из 28 членов этого блока только пять выполняют требование о направлении на оборонные нужды расходов в размере от 2% ВВП. Среди них - Хорватия и Греция. "Есть опасения, что многие едут зайцами и пользуются преимуществами, предоставляемыми США. Люди должны понять, что стоит за этими комментариями – это не значит, что мы выйдем из НАТО", – пояснил американский эксперт.

Известный европейский политик напомнил, что три предыдущих американских президента также пытались перезагрузить отношения с Россией и В.Путиным, но безуспешно. "Думаю, что Трамп также это поймет в свое время", – спрогнозировал он.

Участники дискуссии отметили, что западным демократиям с их ценностями и оружием "мягкой силы" трудно сформировать адекватный ответ на ту гибридную войну, которую ведет В.Путин.

"Европейские страны должны, наконец, проснуться. Возможно, это может произойти именно в новой ситуации. Не должно быть новой Украины в плане агрессии, не может продолжаться расползание Европы", – подчеркнул один из участников дискуссии.

Народный депутат Украины Сергей Лещенко отметил, что страна ожидала от Запада большей поддержки ее евроинтеграционных и евроатлантических устремлений и была разочарована несоблюдением Будапештского меморандума.

"Компромиссы не будут приняты, если они включают аннексию Крыма и оккупацию Донбасса. Российские войска должны уйти, Минские договоренности себя исчерпали. Настаивание на их выполнении может привести к обострению ситуации. Только сильная Украина может быть гарантией безопасности для Европы", – заявил он, одновременно подчеркнув важность борьбы с коррупцией в самой стране.

Основными спикерами на "Украинском завтраке", который проводится в Давосе с 2005 года, в этом году стали премьер-министр Великобритании в 2010-2016 гг. Дэвид Камерон и министр обороны США в 2006-2011 гг. Роберт Гейтс.

Представители исполнительной власти Украины в этот раз полностью проигнорировали это мероприятие, после того как администрация президента осудила позицию В.Пинчука о возможном компромиссе с Россией в газете Wall Street Journal в конце 2016 года.

Украину представляли мэр Киева Виталий Кличко, шесть народных депутатов из группы "Еврооптимисты", а также представители бизнеса. Депутат С.Лещенко раздал участникам заявление "Еврооптимистов" о невозможности компромисса путем территориальных уступок и отказа от евроинтеграционных и евроатлантических устремлений, сделанное 31 декабря 2016 года в ответ на статью В.Пинчука.

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