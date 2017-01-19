Политика

12:46 19.01.2017

Брюссель примет решение об отмене европейских санкций против РФ после выполнения минских соглашений - Могерини

Решение об отмене европейских санкций в отношении России будет приниматься не в Вашингтоне, а Брюсселе, заявила в четверг верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

"Мы вместе с американскими друзьями стремимся к выполнению минских соглашений. Как только они будут выполнены - санкции будут отменены. И это решение принимается не в Вашингтоне, а в Брюсселе", - сказала Ф.Могерини журналистам на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп в одном из интервью не исключил вероятность отмены антироссийских санкций, если Москва пойдет по пути дальнейшего разоружения.

"Санкции - это не обязательная часть нашей политики, а способ улучшения ситуации на Украине", - сказала Ф.Могерини.

"Мы сотрудничаем с Россией по многим вопросам. Наше отношение к некоторым из них, таким как ситуация в Украине, серьезно различается", - отметила верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности.

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