Политика

12:40 19.01.2017

Рада отказалась продлить до 2020 года прием абитуриентов для получения уровня "младший специалист"

Верховная Рада не поддержала законопроект, которым предлагалось продлить до 2020 года прием абитуриентов на обучение для получения образовательно-квалификационного уровня "младший специалист".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", законопроект №5240 "О внесении изменений в закон Украины "О высшем образовании" об образовательно-квалификационном уровне "младший специалист" не набрал необходимого количества голосов народных депутатов для того, чтобы быть утвержденным в целом или за основу.

Народные депутаты со второй попытки отправили его авторам на доработку, за это проголосовало 232 парламентария.

Законопроект предлагалось разрешить прием абитуриентов для получения высшего образования по образовательно-квалификационному уровню " младший специалист" до 2020 года. Согласно действующему законодательству, последний прием на "младшего специалиста" был проведен в 2016 году.

Представитель Министерства образования Украины при рассмотрении данного законопроекта подчеркнул, что профильное ведомство не поддерживает данный законопроект.

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