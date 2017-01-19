Политика

12:31 19.01.2017

Россия оказывает Донбассу гуманитарную помощь, а не содержит - Песков

В Кремле считают некорректными утверждения о том, что ЛНР и ДНР содержатся на средства Российской Федерации.

"Нет, это некорректно. Безусловно, вы знаете, оказывается, гуманитарная помощь, но о каких суммах идет речь, я вам сказать не могу", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, корректно ли считать, что ЛНР и ДНР содержатся за счет средств Российской Федерации.

Пресс-секретарь президента РФ заметил, что не располагает информацией, о том какой объем средств выделяется на эту гуманитарную помощь.

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