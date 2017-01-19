Усиление реформ и борьбы с коррупцией в Украине минимизируют для нее риски новой геополитической ситуации в мире

Новая геополитическая ситуация в мире несет дополнительные риски для Украины, лучшим ответом Киева на нее станет ускорение реформ и борьбы с коррупцией, что резко увеличивает шансы страны оставаться субъектом переговоров.

Такое мнение высказали участники "Украинского завтрака", организованного Фондом Пинчука в Давосе в четверг.

"Самое важное – борьба с коррупцией внутри страны, большая инклюзивность политики, обеспечение интересов всех групп, продолжение структурных реформ, больше свободны для бизнеса", – сказал один из выступавших, в недавнем прошлом - один из европейских топ-политиков.

Он пояснил, что призывы Украины к ЕС и США о поддержке будут лучше услышаны в этих странах, если их граждане реально увидят и почувствуют, что Украина идет по пути реформ и серьезной борьбы с коррупцией

"Украина – суверенное государство. Она вольна сама выбирать свое направление движение. Если страна решила быть более прозападной, проевропейской – это ее право, и мы должны вас в этом поддержать. Но и вам посылается месседж – помощь в виде санкций многого стоила России", – поддержал такое мнение другой известный европейский политик.

Их коллега, много в последние годы регулярно поддерживающий евроинтеграционные стремления Украины, подчеркнул, что резкое обострение политической борьбы президента РФ Владимира Путина за втягивание Киева в орбиту Москвы и Таможенный союз началось еще в 2013 году, и лишь затем эта битва стала военной.

"В конце концов, такая политика Путина потерпела неудачу. Украина решила сама быть сильной. Именно сила Украины спасла ее: Новороссия не состоялась, раздел не состоялся", – подчеркнул он.

По мнению выступавших, Донбасс и Крым для Украины не потеряны, однако нужно думать, как усиливать страну экономически.

"Зона свободной торговли и Ассоциация с ЕС – это маяк, к которому необходимо строить дороги: бороться с коррупцией, создавать рабочие места. Украина должна проводить больше структурных экономических реформ, которые сейчас идут недостаточно динамично… Решающую роль играет сама Украина", – подчеркнул один из участников дискуссии.

Министров финансов одной из стран ЕС отметил, что Украина уже достаточно далеко продвинулась за последние три года. "Необходимо обеспечить, чтобы западные компании знали, что туда безопасно инвестировать. Они думают, что Украина - в состоянии войны, но по приезду видны замечательные возможности. Россия – слон в посудной лавке, но мы должны пытаться обеспечить успешную Украину", – сказал он.

Основными спикерами на "Украинском завтраке", который проводится в Давосе с 2005 года, в этом году стали премьер-министр Великобритании в 2010-2016 гг. Дэвид Камерон и министр обороны США в 2006-2011 гг. Роберт Гейтс. Общее количество его участников превысило 160 чел. и превзошло показатель прошлого года.

В то же время представители исполнительной власти Украины в этот раз полностью проигнорировали это мероприятие, после того как администрация президента страны осудила позицию В.Пинчука о возможном компромиссе с РФ в газете Wall Street Journal в конце 2016 года.

Украину представляли мэр Киева Виталий Кличко, шесть народных депутатов из группы "Еврооптимисты", а также представители бизнеса. Депутат Сергей Лещенко раздал участникам заявление "Еврооптимистов" о невозможности компромисса путем территориальных уступок и отказа от евроинтеграционных и евроатлантических устремлений, сделанное 31 декабря 2016 года в ответ на статью В.Пинчука.