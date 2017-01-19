Рада дала согласие на допуск иностранных подразделений для участия в военных учениях на территории Украины в 2017 году

Верховная Рада Украины разрешила допуск подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2017 году для участия в военных учениях.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", законопроект №5636 об утверждении соответствующего решения президента на заседании в четверг поддержали 236 народных депутатов.

Внесенный президентом Украины Петром Порошенко законопроект предусматривает допуск на территорию страны в 2017г подразделений вооруженных сил иностранных государств для участия в многонациональных учениях по подготовке подразделений вооруженных сил, а также украинско-американских учениях "Си Бриз-2017" и "Рэпид Трайдент-2017".

В частности, согласно опубликованным на сайте Верховной Рады сопроводительным документам к законопроекту, в рамках многонациональных учений по подготовке подразделений вооруженных сил предлагается допустить на территорию Украины сроком до 365 дней до 3тыс. военнослужащих ВС США, других государств-членов НАТО и государств-участников программы "Партнерство ради мира" с вооружением и военной техникой, в том числе и до 6 самолетов и вертолетов.

Всего в учениях, которые пройдут на Яворовском полигоне во Львовской области в январе-декабре 2017 года, будут участвовать до 13 тыс военнослужащих, из них 10 тыс – от ВСУ, 1,5 тыс от ВС США и 1,5 тыс – от вооруженных сил других стран-членов НАТО и стран-участников программы "Партнерство ради мира".

В рамках украинско-американских учений "Си Бриз - 2017" предлагается допустить на территорию Украины в июле-сентябре 2017 года на срок до 25 суток до 2,5тыс. военнослужащих ВС США, других государств-членов НАТО и государств-участников программы "Партнерство ради мира" с вооружением и военной техникой, до 10 кораблей, до 5 подводных лодок, до 10 самолетов и вертолетов, до 60 единиц колесной техники.

Всего в учениях, которые пройдут в акватории Черного моря и прилегающих полигонах и военных аэродромах в июле-сентябре, будут участвовать до 3,5 тыс военнослужащих, из них до 1 тыс от ВСУ, столько же – от ВС США и еще 1,5 тыс – от других государств-членов НАТО и государств-участников программы "Партнерство ради мира".

В рамках украинско-американских учений "Рэпид Трайдент - 2017" предлагается допустить на территорию Украины в июне-ноябре 2017г сроком до 25 суток до 2тыс. военнослужащих США, других государств-членов НАТО и государств-участников программы "Партнерство ради мира" с вооружением и военной техникой, до 6 самолетов, до 10 вертолетов.

Всего в учениях, которые пройдут на Яворовском полигоне во Львовской области в июне-ноябре, будут участвовать до 3,5 тыс военнослужащих, из них до 1,5 тыс от ВСУ, 1 тыс – от ВС США и еще столько же – от других государств-членов НАТО и государств-участников программы "Партнерство ради мира".

В приложении к закону также содержится перечень 16 учений за пределами Украины, в которых планируется участие ВСУ в 2017 году. Учения запланированы в Словакии, Польше, Литве, Дании, Великобритании и Иордании, по два учения - в Болгарии, Германии и Грузии, три учения в Румынии; помимо этого, одно из многонациональных учений ("Сэйбер Гардиан–2017") пройдет на территории Румынии и Болгарии одновременно.