Украинская делегация проигнорирует Ассамблею Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге

Украинская делегация не примет участия в 137-й Ассамблее Межпарламентского союза (МПС) в Санкт-Петербурге (Россия), заявил член комитета по иностранным делам, глава подкомитета по вопросам межпарламентских связей Владимир Арьев.

"С МПС у нас ситуация, вы знаете, какая. Не удастся избежать столетия революции, и МПС в Санкт-Петербурге украинская делегация игнорирует", - сказал В.Арьев на заседании комитета по иностранным делам в среду.

Согласно информации на сайте МПС, 137-я Ассамблея в Санкт-Петербурге пройдет 14-18 октября 2017 года.

Вместе с тем он отметил, что украинская делегация примет участие в 136-й Ассамблее МПС, которая пройдет 1-5 апреля 2017 года в Бангладеш.

"В Бангладеш едем. И нужно ехать туда достаточно сильной командой", - сказал В.Арьев.