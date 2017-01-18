Претендент на пост постпреда США при ООН против снятия санкций с РФ при отсутствии "позитивных" шагов со стороны Москвы

Претендент на должность постпреда США при ООН Никки Хейли заявила в среду, что не считает возможным снятие санкций с России.

"Нам нужны позитивные шаги от России, прежде чем мы сможем снять санкции", - сказала она на слушания в сенатском комитете по иностранным делам.

При этом она не стала прямо отвечать на вопрос о том, требуется ли определить возможный перечень дополнительных санкций против России. По словам Н.Хейли, этот вопрос нужно будет изучить следующей администрации США при разработке американской политики в отношении РФ.

На вопрос о том, согласна ли она, что Крым следует считать частью Украины, Н.Хейли ответила: "Я согласна".

Кроме того, она возложила ответственность на Россию за "совершение зверств в Сирии" и выразила опасения по поводу того, что Москва активно сотрудничает с Тегераном.

Н.Хейли считает, что Россия занимается демонстрацией силы на международной арене и доверять ей нельзя.

"Россия играет мускулами, вот чем они занимаются. Я думаю, нам нужно быть осторожными, я не думаю, что мы можем им доверять", - сказала она. - Мы должны сначала посмотреть, что мы можем получить от них, прежде чем давать им что-либо".

При этом властям США нужна помощь РФ для решения ряда международных проблем, заявила Н.Хейли. "Нам действительно нужна помощь России для борьбы против ИГ, а также для решения других вопросов", - сказала она.