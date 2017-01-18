Политика

17:14 18.01.2017

Верховный суд Великобритании 24 января огласит вердикт по Brexit

Верховный суд Великобритании 24 января огласит вердикт по вопросу о том, может ли премьер страны Тереза Мэй запустить процесс вывода страны из ЕС без одобрения парламента, сообщают в среду британские СМИ.

Слушания проводят 11 судей.

Со своей стороны, Т.Мэй выражала готовность начать в марте 2017 года процесс вывода Великобритании из Евросоюза.

Как сообщалось, в прошлом году Высокий суд Лондона постановил, что правительство не может без одобрения парламента объявить о введении в действие статьи 50 Лиссабонского договора, регламентирующей процесс выхода страны из Евросоюза.

Правительство настаивало на том, что вправе принять такое решение без консультации с парламентом, основываясь лишь на результатах прошедшего в июне референдума.

В случае, если Верховный суд обяжет правительство вынести вопрос о Brexit на рассмотрение парламента, то, как ожидается, депутаты поддержат планы правительства по уходу из ЕС.

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