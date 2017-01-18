Савченко говорит, что умеет хранить государственную тайну
Народный депутат Украины Надежда Савченко (внефракционная) заявляет, что не нарушала государственную тайну, опубликовав списки заложников.
"В настоящее время минский процесс очень долго не показывал результатов. Все, что я хотела сделать, - это помочь в конце концов этому процессу вступить в силу. И людей нужно возвращать. Как бы кто не критиковал мои действия, закон я не нарушала, государственную тайну я хранить умею. Я не признаю никаких обвинений, которые были выдвинуты против меня, в том числе включая государственную измену", - сказала она на заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны в среду.
Депутат подчеркнула, что готова защищаться "за каждое свое действие, за каждое свое слово, перед судом, перед трибуналом, перед чем угодно".
"Я не совершила никакого нарушения во зло государству Украина. Я всегда защищала его, защищаю и буду защищать", - заверила Н.Савченко.
Как сообщалось, комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны принял решение обратиться к Генеральной прокуратуре Украины с просьбой дать оценку относительно того, есть ли в действиях Н.Савченко нарушения закона о борьбе с терроризмом и признаки государственной измены. Такое предложение не вызвало возражений у членов комитета.