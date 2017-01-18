Регламентный комитет Рады предлагает вынести вопрос об исключении Савченко из комитета по нацбезопасности на рассмотрение зала

Комитет по вопросам регламента Верховной Рады Украины принял решение рекомендовать определиться с позицией по проекту постановления об исключении народного депутата Надежды Савченко из состава комитета по вопросам национальной безопасности и обороны путем вынесения на голосование в сессионном зале.

Как передает корреспондента агентства "Интерфакс-Украина", об этом в среду в Киеве на заседании регламентного комитета сообщил первый зампредседателя этого комитета, нардеп Павел Пинзенник (фракция "Народный фронт").

Как сообщалось, 13 декабря 2016г комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны направил обращение в Службу безопасности Украины относительно проверки информации о встрече члена комитета Н.Савченко с главарями "ЛНР" и "ДНР" Игорем Плотницким и Александром Захарченко в Минске.

"Комитет направил обращение в Службу безопасности Украины с просьбой проверить информацию о проведении тайной встречи в Минске (Республика Беларусь) народного депутата… Савченко Надежды с главарями бандитско-террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" Плотницким И. и Захарченко А. В случае получения информации вопрос будет рассмотрен на заседании комитета", - говорится в информации, обнародованной на сайте парламента во вторник.

15 декабря группа народных депутатов из различных фракций Верховной Рады Украины, которые, в том числе, являются членами комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, подготовила проект постановления об исключении Н.Савченко из состава этого комитета.