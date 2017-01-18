План Кабмина по госполитике на Донбассе призван реинтегрировать население неподконтрольных территорий

Утвержденный Кабинетом министров Украины план мер, направленных на реализацию государственной политики в отношении не подконтрольных властям районов Донецкой и Луганской областей имеет свой целью реинтеграцию населения, которые там проживает, заявил министр Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

"Я не могу понять, что плохого в том, что дети, которые вынужденно находятся на территории, которую сейчас временно правительство Украины не контролирует, будут получать возможность вступить и учиться в вузах Украины. Это для кого-то так опасно? Я бы хотел, чтобы все присутствующие поняли, что это такая тактика манипуляций, чтобы дискредитировать решение правительства. А на самом деле решение правительства направлено на реинтеграцию людей, которые там проживают в единый конституционный пространство Украины", - цитирует слова В.Черныша пресс-службы Кабмина в среду.

Согласно сообщению, министерствам, другим центральным органам исполнительной власти, Донецкой и Луганской облгосадминистрациям надлежит "предотвращать и не допускать каких-либо действий, направленных на легитимизацию незаконных вооруженных формирований или террористических организаций, находящихся на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, или действий, которые могут быть расценены как прямое или косвенное установление контактов с представителями таких незаконных вооруженных формирований или террористических организаций".

Как сообщалось, 11 января 2017 года Кабинет министров на заседании утвердил план мероприятий, направленных на реализацию некоторых принципов государственной внутренней политики в отношении отдельных районов Донецкой и Луганской областей, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия.

В среду, 18 января заместитель председателя Верховной Рады Украины Оксана Сыроид раскритиковала решение Кабинета министров по реинтеграции Донбасса и потребовала от СБУ наказать инициаторов разработки этих программ. По ее словам, планы, инициированные Кабинетом министров по реинтеграции Донбасса, – "это исключительно российский план и план олигархов, которые способствовали российской агрессии и заинтересованы в сохранении торговли на оккупированной территории".