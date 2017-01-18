Парубий досрочно закрыл пленарное заседание Рады в среду

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий на час раньше закрыл пленарное заседание парламента в среду.

А.Парубий пояснил, что он закрывает заседание, "в связи с исчерпанием повестки дня".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", спикер парламента перенес ряд законопроектов, которые стояли в повестке дня на среду, на другой день, поскольку в зале заседаний находилось немного депутатов.

Согласно повестке дня пленарных заседаний, Рада по средам проводит заседание до 14:00.