Политика

13:18 18.01.2017

Парубий досрочно закрыл пленарное заседание Рады в среду

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий на час раньше закрыл пленарное заседание парламента в среду.

А.Парубий пояснил, что он закрывает заседание, "в связи с исчерпанием повестки дня".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", спикер парламента перенес ряд законопроектов, которые стояли в повестке дня на среду, на другой день, поскольку в зале заседаний находилось немного депутатов.

Согласно повестке дня пленарных заседаний, Рада по средам проводит заседание до 14:00.

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