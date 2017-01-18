Порошенко 24 января посетит с официальным визитом Финляндию

Президент Украины Петр Порошенко посетит 24 января с официальным визитом Финляндию, сообщает сайт главы финского государства.

"Президент Украины Петр Порошенко совершит официальный визит в Финляндию во вторник, 24 января 2017 года", - говорится в сообщении.

Согласно информации, президент Украины обсудит с президентом Финляндии Саули Нийнисте отношения между двумя странами, ситуацию на Донбассе и выполнение Минских соглашений. "Кроме того, они обменяются мнениями относительно отношений между Украиной и ЕС, а также актуальные международные вопросы, такие как безопасность в Балтийском регионе и проблемы Арктики", - говорится в сообщении.

Согласно информации, запланированы встречи главы украинского государства с премьером Финляндии и спикером финского парламента.

Ожидается, что в рамках визита будет подписан Меморандум о сотрудничестве между Украиной и Финляндией в энергетическом секторе.

По информации агентства "Интерфакс-Украина", 23 января П.Порошенко также посетит с визитом Эстонию.