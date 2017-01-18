Политика

09:56 18.01.2017

Туск назвал "более реалистичным" заявленный Мэй план в отношении Brexit

Объявленный премьер-министром Великобритании Терезой Мэй план по выходу страны из ЕС реалистичен, и Евросоюз готов к переговорам, заявил глава Евросовета Дональд Туск.

"Грустный процесс, сюрреалистичные времена, но хотя бы прозвучало более реалистичное заявление по Brexit", - написал он у себя в "Твиттере".

Д.Туск добавил, что Евросоюз "готов вести переговоры", как только будет активирована 50 статья Лиссабонского договора, регулирующая вопросы выхода страны-члена из ЕС.

Т.Мэй заявила во вторник в Лондоне, что она намерена осуществить полноценный выход Великобритании из состава ЕС (Brexit) и выстроить новые отношения с ЕС. "Не частичное членство в Европейском союзе, не ассоциированное членство в Европейском союзе или нечто такое, что оставило бы нас в подвешенном состоянии", - сказала она.

"Мы добиваемся нового и равноправного партнерства между независимой, самоуправляемой целостной Британией и нашими друзьями и союзниками в ЕС", - отметила премьер.

Она также подтвердила, что Великобритания покинет общий рынок ЕС.

По словам Т.Мэй, финальное соглашение по Brexit поступит на голосование в обе палаты британского парламента.

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