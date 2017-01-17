Политика

20:59 17.01.2017

Лихтенштейн введет "безвиз" для украинцев сразу после ЕС, сообщил Порошенко наследный принц Алоиз

Президент Украины Петр Порошенко в ходе первой в истории двусторонних отношений встречи с наследным принцем Алоизом Лихтенштейнским поблагодарил за реакцию княжества на агрессию России и обсудил развитие торгово-экономического сотрудничества стран.

"Это историческая встреча в отношениях между нашими государствами, поскольку до этого не было контактов на высшем уровне. Это должно стать стимулом для активизации двусторонних отношений", - цитирует П.Порошенко пресс-служба главы Украинского государства во вторник вечером.

Стороны также обсудили пути активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами. "Наследный принц Лихтенштейна сообщил, что его страна введет безвизовый режим для украинских граждан сразу после аналогичного решения Европейского Союза", - говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.

П.Порошенко поблагодарил Алоиза Лихтенштейнского за принципиальную позицию Лихтенштейна в реагировании на нарушения Россией территориальной целостности Украины, включая присоединение к санкциям ЕС, поддержку соответствующих резолюций в рамках ООН.

Глава Украинского государства отметил активное участие Лихтенштейна в преодолении гуманитарных последствий российской агрессии, финансовое участие в строительстве защитного саркофага над 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС, а также в поддержке реформ в Украине.

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http://tvgid.ua/serial/29916/zagadochnye-ubijstva-agaty-kristi/
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