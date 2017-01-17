"Оппоблок" разработал новую антикризисную программу – Лёвочкин

"Оппозиционный блок" разработал новую антикризисную программу, которая выведет страну на путь развития, заявил народный депутат от одноименной парламентской фракции Сергей Лёвочкин.

"Оппозиционный блок подготовил новую Антикризисную программу, цель которой – остановить войну, падение экономики, вывести страну на путь развития. Мы не видим эффективных решений от власти, поэтому подготовили оппозиционную антикризисную программу и требуем ее принятия", – цитирует С.Лёвочкина пресс-служба партии "Оппозиционный блок" во вторник.

По словам политика, первый пункт антикризисной программы – это план системных действий по урегулированию ситуации в регионе.

"Мира можно достичь при наличии политической воли, путём системных действий всех ветвей власти, прямого диалога с Россией на высшем уровне и системы сложных компромиссов. Каждый новый месяц войны – это новый шаг нашей страны к пропасти", – объяснил он.

Второй пункт – это эффективная программа возрождения экономики: поддержка малого и среднего бизнеса, фермерских хозяйств, проведение активной промышленной политики, формирование эффективного инвестклимата, повышение платежеспособности граждан.

"Но только экономических мер недостаточно. Нам нужно добиться формирования широкой международной коалиции друзей Украины, формирования на основе плана возрождения Украины и Донбасса значительного донорского фонда. Необходимо повернуть внешнюю политику лицом к экономике. Оппозиционный блок предлагает новый прагматичный курс в интересах Украины", – заявил С.Лёвочкин.