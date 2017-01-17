В парламентской фракции "Оппозиционный блок" нет раскола, ее раздел не планируется - Бойко

Фракция "Оппозиционный блок" в Верховной Раде не планирует разделяться, заверят ее руководитель Юрий Бойко.

"Я, откровенно говоря, только что услышал информацию о расколе, который у нас якобы есть… Два крыла мы не планируем", - сказал Ю.Бойко в кулуарах парламента во вторник, отвечая на вопрос журналистов, соответствует ли действительности распространенная в СМИ информация о якобы намерении фракции "Оппозиционный блок" разделиться на два депутатских объединения в парламенте.