Верховная Рада приняла закон о введении классов последствий вместо категорий сложности объектов строительства

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект № 4733-1 от 3 июня 2016 года "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования градостроительной деятельности".

Соответствующий закон поддержали 238 народных депутатов на заседании парламента во вторник.

Как отметил первый заместитель главы парламентского комитета по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Андриевский (фракция "БПП"), существующая система с делением объектов строительства на пять категорий сложности нарушает баланс интересов между общиной и застройщиками, поскольку создает пространство для значительных манипуляций недобросовестных застройщиков.

Он добавил, что принятие указанного закона позволит возводить объекты с незначительным классом последствий – более 80% всех объектов строительства – на основании подачи соответствующего заявления в органы Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ). В то же время для строительства более сложных объектов необходимо будет пройти проверку и получить разрешение.

"Этот закон даст возможность фактически 85% объектов строительства, а это дома, жилые сооружения, хозяйственные сооружения, складские помещения площадью до 1,3 тыс. кв. м, строить по заявительному принципу, то есть, направив соответствующее заявление – можно начинать строить. С другой стороны, сложные объекты будут требовать соответствующей проверки, и будут строиться после предоставления соответствующего разрешения", – отметил Д.Андриевский.

Кроме того, в ходе рассмотрения закона народные депутаты поддержали внесение в него поправки Д.Андриевского, которая регламентирует возможность децентрализации функций и полномочий ГАСИ населенным пунктам. Так, предусматривается, что возможность получить функции и полномочия ГАСИ в органы местного самоуправления будет доступна городам с численностью населения больше 50 тыс. человек. Для городов с меньшим населением устанавливается переходный период сроком на четыре месяца после вступления закона в силу, когда их власти смогут получить функции и полномочия ГАСИ в рамках децентрализации.

Соответствующую поправку поддержали 226 народных депутатов.

"Из городов, которые насчитывают 100 тыс. (населения – ИФ) и более, почти все, кроме Белой Церкви, такие полномочия получили. Не получили еще шесть областных центров, но это право за ними сохраняется. По маленьким городам есть еще время, четыре месяца, когда можно будет такие полномочия получить", – сказал Д.Андриевский.

По его мнению, в условиях сокращения штата сотрудников ГАСИ на 20%, такое решение может предупредить наступление административного и управленческого коллапса, при котором органы архстройконтроля не будут существовать в малых городах, а сотрудников центрального аппарата не будет хватать.

Как сообщалось, законопроект № 4733-1 от 3 июня 2016 года "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования градостроительной деятельности" предусматривает отмену деклараций о начале строительства, а для реализации объектов, подпадающих под действующую ІІІ категорию сложности, вводится требование наличия разрешения органов ГАСИ.

Кроме того, документ предусматривает отмену категорий сложности объектов строительства и вводит систему градации застроек по классам последствий (ответственности): значительные последствия (СС3), средние последствия (СС2), и незначительные последствия (СС1).

Отнесение объекта строительства к тому или иному классу последствий осуществляет проектная организация или заказчик строительства.

Как отмечали соавторы документа, сейчас строительство объектов I-III категорий осуществляется по декларативному принципу, необходимость получения разрешения действует только для IV и V категорий сложности, однако большинство застройщиков занижают категорию сложности путем дробления проекта на несколько объектов ІІІ категории.