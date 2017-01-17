Рассмотрение иска Украины против РФ в Международном суде может занять несколько лет – Зеркаль

Рассмотрение в Международном суде ООН в Гааге (Нидерланды) иска Украины против России за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее агрессии может занять годы, считает заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

"Рассмотрение дела действительно тяжелая и длительная процедура. После принятия решения о применении временных средств суд дает некоторое время на подачу меморандума со всей доказательной базой. После этого второй стороне дается время на подготовку контрмеморандума. Дело будет длительный и судом будет рассматриваться годы", - сказала она на брифинге во вторник в Киеве.

Как сообщалось, 17 января 2017г Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.