Украина соберет и подаст в суд ООН доказательства терроризма РФ - Климкин

Украина соберет доказательства по иску о привлечении Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины и предоставит их в Международный суд ООН в ближайшее время, заявляет министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Мы сейчас будем формализовать эти доказательства, соберем их и… в ближайшее время будем подавать все эти доказательства в Международный суд ООН", - сказал П.Климкин на брифинге во вторник в Киеве.

"Хочу четко указать, в чем мы обвиняем Россию: мы считаем, что при поддержке РФ были совершены такие акты терроризма, именно терроризма - это сбитие самолета Малазийских авиалиний, унесшее 298 жизней, это обстрелы жилых районов Мариуполя, когда было убито 30 человек, это обстрелы жилых районов Краматорска, это уничтожение гражданского пассажирского автобуса… в Волновахе, - это все акты терроризма", - пояснил министр суть иска.

По его словам, Украина в рамках первой части иска требует безотлагательно остановить поставку оружия и каких-либо других средств помощи вооруженным формированиям, а также их финансирование.

"Безотлагательно вернуть контроль Украины участка украинско-российской границы с целью предупреждения каких-либо актов терроризма", - сказал П.Климкин, говоря о требования Украины, содержащихся в иске.