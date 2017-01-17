Рада не поддержала проект постановления о повышении зарплат депутатам

Верховная Рада не поддержала проект постановления о финансовом обеспечении деятельности парламента, которым предлагалось поднять зарплаты народным депутатам.

За соответствующее постановление №5573 "О финансовом обеспечении деятельности Верховной Рады" проголосовали во вторник лишь 117 народных депутатов, тогда как для принятия результативного решения необходимо 226 голосов.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", народные депутаты также не поддержали предложение председателя Верховной Рады Андрея Парубия отправить проект постановление в профильный комитет на доработку. За такое решение проголосовало 208 парламентариев.

Проект постановления предусматривал повышение зарплат народных депутатов. В частности, предлагалось установить зарплату председателя парламента на уровне 20 прожиточных минимумов (почти 31 тыс. грн), его первому заместителю - 19,2 прожиточных минимума (почти 30 тыс. грн), заместителю – почти 29 тыс. грн, руководители парламентских комитетов - более 26 тыс. грн, рядовые члены комитетов – свыше 25 тыс. грн.