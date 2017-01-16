Охендовский считает, что отдельные руководители НАБУ должны понести ответственность за действия вне правового поля
Председатель Центральной избирательной комиссии Украины Михаил Охендовский уверен, что отдельные руководители Национального антикоррупционного бюро обязательно будут наказаны за свои незаконные действия.
"Мы не можем смириться с тем, что деятельность НАБУ находится вне правового поля Украины, она должна быть возвращена в правовое русло. Я убежден, что в этом деле добро победит зло. Обязательно докажу, что я непричастен к любым правонарушениям. А зло, которым являются отдельные руководители НАБУ, обязательно будет наказано", - сказал он журналистам в понедельник.
М.Охендовский назвал дело о так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов "фейсбучно-лайковым". "В ближайшее время мы с моими защитниками сосредоточимся на привлечении к ответственности тех лиц, которые причастны к давлению на главу ЦИК, и лиц, которые причастны к незаконному привлечению меня к уголовной ответственности. Недавно мы получили решение суда, которое обязывает Генеральную прокуратуру начать соответствующее уголовное производство и внести сведения в Единый реестр досудебных расследований", - отметил он.
Как сообщалось, 13 декабря 2016 года М.Охендовскому в аэропорту "Борисполь" сотрудники НАБУ вручили сообщение о подозрении в уголовном производстве о так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов. Он подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 и ч.4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взяток в крупных и особо крупных размерах лицом, занимающим особо ответственное положение).
Общая сумма взяток, инкриминируемых детективами подозреваемому, составляет около $161,7 тыс., что в эквиваленте по курсу Национального банка Украины на момент совершения преступлений составило почти 1,29 млн грн.
19 декабря ЦИК на своем заседании приняла обращение, в котором указала, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыск в ночь на 14 декабря не в кабинете председателя ЦИК М.Охендовского и с нарушениями законодательства.
21 декабря Соломенский райсуд Киева избрал М.Охендовскому меру пресечения в виде личного обязательства до 13 февраля 2017 года: глава ЦИК может покидать территорию Украины только с разрешения следователя. В этот же день суд отказался отстранять М.Охендовского с должности председателя ЦИК.